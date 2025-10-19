Dalla nuova rottamazione all' aumento delle pensioni | ecco cosa prevede la Manovra
È di 137 articoli la prima bozza della legge di Bilancio, attesa in Parlamento la prossima settimana. Il testo conferma le principali misure annunciate in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri: dal taglio dell'aliquota intermedia dell'Irpef (che passa dal 35 per cento al 33) alla nuova. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche questi approfondimenti
Arriva una nuova rottamazione delle cartelle: come funziona e chi può aderire. Si decade saltando 2 rate. Escluso chi è in regola con la quater #ANSA https://ow.ly/TJqT50Xev4Y - X Vai su X
Arriva una nuova rottamazione delle cartelle: come funziona e chi può aderire. Si decade saltando 2 rate. Escluso chi è in regola con la quater #ANSA https://ow.ly/3xJV50Xev4X - facebook.com Vai su Facebook
Manovra 2026: pensioni minime, Irpef, Rottamazione in 54 rate, Isee e Carta Valore per i diplomati. La bozza con i 137 articoli, il testo integrale - È di 137 articoli la prima bozza della legge di Bilancio, attesa in Parlamento la prossima settimana. Si legge su ilmessaggero.it
Manovra 2026, Giorgetti: "Per le pensioni minime aumento di 20 euro". Le novità - Tra le novità introdotte nella nuova legge di bilancio approvata dal Cdm, anche "un incremento di 20 euro mensili" per le pensioni minime e la "sterilizzazione con un mese in più dal 2027 e altri due ... Segnala tg24.sky.it
Manovra 2026: pensioni, taglio Irpef, rottamazione delle cartelle e bonus famiglie. Tutte le misure - Il vero scoglio rimane il contributo delle banche (e delle assicurazioni). Come scrive quotidiano.net