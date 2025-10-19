N egli ultimi mesi la moda sembra aver riscoperto il fascino della compostezza. Dopo stagioni dominate dal minimalismo e dall’estetica utility, sulle passerelle dell’Autunno-Inverno 2025 2026 riaffiora un gusto più formale, quasi d’altri tempi. Tra pizzi, crinoline e ricami, sulle passerelle si è assistito al ritorno di una certa eleganza vittoriana. Colletti alti, corsetti, jabot e gonne strutturate parlano di disciplina, ma anche di una femminilità che conosce la forza della misura. Camicia doppia: 5 outfit di tendenza per l’inverno 2025 X Tra tutti i capi che riportano in auge questo spirito, uno si distingue per la sua capacità di adattarsi ai tempi moderni: la camicia con volant vittoriana. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dalla corte alle passerelle: la blusa vittoriana torna regina di stile dell'autunno 2025