Dal tesoro del Louvre al wc in oro di Cattelan | i 10 furti d’arte più sensazionali della storia

Parigi, 19 ottobre 2025 – Come in un film. In tre, incappucciati, arrivano in motorino al Museo del Louvre dal lato della Senna, dove ci sono dei cantieri, e sfruttano un montacarichi per raggiungere direttamente la Galleria Apollo dove, in appena sette minuti, rubano nove pezzi della collezione di gioielli di Napoleone Bonaparte e Giuseppina de Beauharnais. Poi fuggono in scooter, lasciando visitatori e forze dell’ordine nella più totale confusione. Valore della refurtiva non ancora calcolato. Solo la collana dell’imperatrice Eugenia, insieme a un altro monile non identificato, è stata ritrovata poco dopo all’esterno del museo, danneggiata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

