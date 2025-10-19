Dal lavoro di cura alla cura degli stereotipi Perchè è un tema sul quale tutti dovremmo riflettere

Bolognatoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”, esordisce così il primo articolo della nostra Costituzione. Poi, però, nella pratica, sono tanti i lavori che, invece di rappresentare una leva per l’emancipazione personale e collettiva, si trasformano al contrario nel loro più. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

lavoro cura cura stereotipiLavoro di cura invisibile: un PIL nascosto da 473 miliardi in Italia - Questa quota emerge dall’indagine di Federcasalinghe in collaborazione con l’Ufficio OIL per l’Italia e San Marino, che mette in luce l’importanza economica e sociale di questo lavoro spesso ... Riporta masterviaggi.it

lavoro cura cura stereotipiFedercasalinghe su lavoro di cura: serve tavolo di confronto a P.Chigi - Convocare un tavolo di confronto presso la Presidenza del Consiglio sul lavoro di cura non retribuito. Da notizie.tiscali.it

Prendersi cura degli altri fa bene al lavoro - Cura è il titolo del nuovo libro di Riccarda Zezza (FrancoAngeli) pubblicato nella collana “Voci del lavoro nuovo” diretta da Silvia Zanella; a un mondo in cambiamento serve un lessico diverso, ... Riporta iodonna.it

Cerca Video su questo argomento: Lavoro Cura Cura Stereotipi