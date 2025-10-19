Dal 2026 sale a 10 euro l’esenzione fiscale dei buoni pasto | i vantaggi per i lavoratori

Ilfattoquotidiano.it | 19 ott 2025

Circa 440 euro in più nelle tasche dei lavoratori. È questo l’impatto economico dell’ esenzione fiscale a 10 euro dei buoni pasto, che stando al comunicato di palazzo Chigi entrerà in legge di Bilancio. Il ticket ha un’importante funzione di integrazione del reddito: nell’arco di un anno per una famiglia può arrivare a valere 1.760 euro. Considerando la soglia esentasse attuale di 8 euro e una media di 220 giornate lavorative nel corso di un anno si arriva proprio a quella cifra. Con la soglia dei 10 euro si arriva ad un importo annuale pari a 2.200 euro: nell’arco di dodici mesi sono 440 euro in più. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

