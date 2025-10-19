Dal 2026 sale a 10 euro l’esenzione fiscale dei buoni pasto | i vantaggi per i lavoratori
Circa 440 euro in più nelle tasche dei lavoratori. È questo l’impatto economico dell’ esenzione fiscale a 10 euro dei buoni pasto, che stando al comunicato di palazzo Chigi entrerà in legge di Bilancio. Il ticket ha un’importante funzione di integrazione del reddito: nell’arco di un anno per una famiglia può arrivare a valere 1.760 euro. Considerando la soglia esentasse attuale di 8 euro e una media di 220 giornate lavorative nel corso di un anno si arriva proprio a quella cifra. Con la soglia dei 10 euro si arriva ad un importo annuale pari a 2.200 euro: nell’arco di dodici mesi sono 440 euro in più. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Sale a 300mila euro la tassa per i Paperoni che rientrano in Italia. Per i familiari flat tax raddoppia a 50mila euro #ANSA - X Vai su X
Black Phone 2 incassa 96mila euro e sale a 151mila, Tre Ciotole completa il podio con 89mila euro. - facebook.com Vai su Facebook
Dal 2026 sale a 10 euro l’esenzione fiscale dei buoni pasto: i vantaggi per i lavoratori - Il governo studia l'aumento della soglia esentasse dei buoni pasto elettronici. Lo riporta ilfattoquotidiano.it
Manovra 2026, sale a 10 euro la soglia esentasse per gli elettronici: ecco perché penalizzati i cartacei - Il Consiglio dei Ministri ha approvato una misura destinata a incidere concretamente sul potere d'acquisto di milioni di lavoratori italiani: a partire dal 2026, la soglia esentasse dei buoni pasto el ... Da msn.com
Buoni pasto, la soglia di esenzione sale a 10 euro per quelli elettronici. Ecco le regole - Nella Manovra si prevede l’innalzamento da 8 a 10 euro, mentre i cartacei sono fermi a 4. Lo riporta repubblica.it