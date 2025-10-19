"L’incontro a Bruxelles è l’ulteriore conferma rispetto a quanto fatto in questi mesi. I lavori che stiamo facendo sul territorio comunale e nel Circondario sono tanti". Marco Panieri ha voluto anche ricordare i cantieri e i progetti in corso, in parte conclusi e altri in fase di progettazione, a Imola quest’anno. Dai lavori di realizzazione della palestra comunale nel complesso sportivo Ruggi (nella foto), passando per i lavori di conversione al teleriscaldamento di Palazzo Tozzoni. E poi gli interventi di ripristino e messa in sicurezza per il rifacimento della copertura del canale Molini in viale Dante e viale Zappi e via Selice e via Coraglia, il ripristino del muro perimetrale dell’Autodromo, e le opere di sistemazione dell’alveo del fiume Santerno per la riduzione del rischio idraulico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dai riscaldamenti alla sicurezza: i cantieri attivi