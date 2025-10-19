Dai fornelli agli scarpini da calcio Anche Aquila in campo per Gaza

Ilrestodelcarlino.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Non so ancora con chi giocherò né con che modulo scenderemo in campo, ma l’importante è esserci, divertirsi e sostenere questa giusta causa". Parla così Francesco Aquila, lo chef bellariese vincitore di MasterChef 10, che domani pomeriggio, alle 17.15 allo stadio Nanni di Bellaria, lascerà grembiule e padelle per indossare scarpini e maglietta. Il motivo è di quelli che contano: la partita di beneficenza ‘Un calcio. alla violenza. Uniti per la pace a Gaza ’, organizzata dall’Anspi circolo oratorio sacro cuore con il patrocinio del Comune e il sostegno di decine di realtà locali. "È un’iniziativa molto importante – spiega Aquila – perché permette di porre l’attenzione su una situazione difficile come quella di Gaza e di fare, nel nostro piccolo, qualcosa di utile". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

dai fornelli agli scarpini da calcio anche aquila in campo per gaza

© Ilrestodelcarlino.it - Dai fornelli agli scarpini da calcio. Anche Aquila in campo per Gaza

Leggi anche questi approfondimenti

fornelli agli scarpini calcioDai fornelli agli scarpini da calcio. Anche Aquila in campo per Gaza - "Non so ancora con chi giocherò né con che modulo scenderemo in campo, ma l’importante è esserci, divertirsi e ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Fornelli Agli Scarpini Calcio