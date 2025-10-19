dai fornelli agli scarpini da calcio anche aquila in campo per gaza

"Non so ancora con chi giocherò né con che modulo scenderemo in campo, ma l’importante è esserci, divertirsi e sostenere questa giusta causa". Parla così Francesco Aquila, lo chef bellariese vincitore di MasterChef 10, che domani pomeriggio, alle 17.15 allo stadio Nanni di Bellaria, lascerà grembiule e padelle per indossare scarpini e maglietta. Il motivo è di quelli che contano: la partita di beneficenza ‘Un calcio. alla violenza. Uniti per la pace a Gaza ’, organizzata dall’Anspi circolo oratorio sacro cuore con il patrocinio del Comune e il sostegno di decine di realtà locali. "È un’iniziativa molto importante – spiega Aquila – perché permette di porre l’attenzione su una situazione difficile come quella di Gaza e di fare, nel nostro piccolo, qualcosa di utile". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

