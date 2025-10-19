Dai big ai Primavera tutti addosso a Chivu | cosa c' è dietro la foto virale di Roma-Inter
Fa gruppo, da fiducia ai suoi pupilli, cambia l'assetto, e la squadra sta mettendo un mattoncino dopo l'altro: l'effetto-Chivu in uno scatto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Altre letture consigliate
"La Primavera è partita alla grande! Nuovo staff, nuove ragazze: tutti hanno dimostrato impegno e grande professionalità. Merito di tutti: della società, che ha reso tutto questo possibile; dello staff, che si è adoperato per valorizzare l'ambiente di lavoro; delle ra Vai su Facebook
Dai big ai Primavera, tutti addosso a Chivu: cosa c'è dietro la foto virale di Roma-Inter - Fa gruppo, da fiducia ai suoi pupilli, cambia l'assetto, e la squadra sta mettendo un mattoncino dopo l'altro: l'effetto- Si legge su msn.com