Da Young a Burton | che Biennale Così la mia pietra parla all’anima

Firenze, 19 ottobre 2025 – Si è aperta ieri alla Fortezza da Basso la XV edizione della Florence Biennale, una delle manifestazioni più attese nel panorama dell’arte contemporanea. Come spiegato dal direttore generale Jacopo Celona, il tema di quest’anno — The Sublime Essence of Light and Dark. Concepts of Dualism in Contemporary Art and Design — invita a riflettere sull’eterno equilibrio tra luce e oscurità. Sotto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo e con il sostegno della Regione e del Comune, l’evento riunisce oltre 550 artisti da 85 Paesi. Tra i protagonisti più attesi, Tim Burton (che il 21 ottobre riceverà il premio alla carriera) e Patricia Urquiola, con due mostre inedite. 🔗 Leggi su Lanazione.it
