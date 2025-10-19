Da Ranieri a Gasperini l’Olimpico non è più un fortino | anche all’Atalanta faticava in casa
Ha detto tanto per la Roma la sconfitta contro l’Inter, in positivo per prestazione e atteggiamento contro una big, in negativo per cura dei dettagli e assenza preoccupante in zona gol. Niente allarmismi per quella che è una squadra di valore che deve passare attraverso queste lezioni nel suo percorso di crescita, focalizzata sul difficile ma realistico obiettivo di tornare in Champions League. Il dato curioso di tale inizio di stagione è sicuramente il fatto che le 3 sconfitte in 9 gare ufficiali con Gasperini siano arrivate tutte all’Olimpico, da sempre un fattore trainante per la squadra ed ora non più quel fortino inespugnabile che era con Ranieri alla guida. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
