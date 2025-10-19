Da noi a ruota libera Nancy Brilli su Lucarelli e Mariotto | Fanno i bulli

Ildifforme.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Da noi a ruota libera Nancy Brilli ha parlato della sua esperienza a Ballando con le stelle: giudizi critici verso Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, definendoli 'bulli' e 'scorbutici'. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

