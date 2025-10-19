Da Noi a ruota libera le donne dela vita di Elisa Isoardi | Da mamma alla Carrà

Dilei.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Elisa Isoardi si è sentita subito a casa nello studio di Francesca Fialdini a Da noi a Ruota Libera. Tanto che ha fatto esplodere un applauso per la padrona di casa, entusiasta per la sua prova a Ballando con le stelle. Da qui un po’ d’immagini dell’esperienza travagliata nello show di Milly Carlucci nel 2020, quando la Isoardi ha fronteggiato molti dolori. Una mamma libera. Parlando di Ballando con le stelle, Francesca Fialdini ha sottolineato quanto sia difficile per una donna come Elisa Isoardi, forte e indipendente, abbandonarsi a qualcuno. Per questo il maestro dev’essere guida e un po’ psicologo, dice l’ospite. 🔗 Leggi su Dilei.it

da noi a ruota libera le donne dela vita di elisa isoardi da mamma alla carr224

© Dilei.it - Da Noi a ruota libera, le donne dela vita di Elisa Isoardi: “Da mamma alla Carrà”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

ruota libera donne delaDa Noi a ruota libera, le donne dela vita di Elisa Isoardi: “Da mamma alla Carrà” - Sua madre è stato esempio di libertà e forza: ecco il racconto della conduttrice, che non dà per scontato cos’ha oggi ... Riporta dilei.it

ruota libera donne delaElisa Isoardi: “Mia mamma mi ha insegnato la libertà”/ “Faceva due lavori per mantenermi…” - Elisa Isoardi, dal rapporto con la mamma a Raffaella Carrà come punto di riferimento: il racconto a Da Noi a Ruota Libera. Lo riporta ilsussidiario.net

Da noi... a ruota libera, oggi in tv: Elisa Isoardi e gli altri ospiti della puntata - Oggi, domenica pomeriggio su Rai 1, ci aspetta come sempre Francesca Fialdini, che torna alle 17. Secondo today.it

Cerca Video su questo argomento: Ruota Libera Donne Dela