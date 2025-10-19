Elisa Isoardi si è sentita subito a casa nello studio di Francesca Fialdini a Da noi a Ruota Libera. Tanto che ha fatto esplodere un applauso per la padrona di casa, entusiasta per la sua prova a Ballando con le stelle. Da qui un po’ d’immagini dell’esperienza travagliata nello show di Milly Carlucci nel 2020, quando la Isoardi ha fronteggiato molti dolori. Una mamma libera. Parlando di Ballando con le stelle, Francesca Fialdini ha sottolineato quanto sia difficile per una donna come Elisa Isoardi, forte e indipendente, abbandonarsi a qualcuno. Per questo il maestro dev’essere guida e un po’ psicologo, dice l’ospite. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Da Noi a ruota libera, le donne dela vita di Elisa Isoardi: “Da mamma alla Carrà”