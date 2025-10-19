Da Noi… a Ruota Libera con Isoardi Brilli e Gioè
Francesca Fialdini torna questo pomeriggio, domenica 19 ottobre, a far girare la ruota di Rai 1 con Da Noi. a Ruota Libera, il programma di interviste ai protagonisti del mondo dello spettacolo e a persone comuni che hanno saputo dare una svolta alla propria vita. Anticipazioni e ospiti del 19 ottobre 2025. In questo nuovo appuntamento, in onda alle 17.20 dopo Domenica In, è attesa la nuova conduttrice del sabato pomeriggio di Rai 1, Elisa Isoardi, padrona di casa di Bar Centrale, il programma che va alla scoperta della provincia italiana attraverso un luogo simbolo di paese. Non mancherà, anche in questa puntata, lo spazio dedicato a Ballando con le Stelle: sarà presente, con la conduttrice-concorrente, la coppia formata da Nancy Brilli e Carlo Aloia. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
