Da Meloni a Mattarella il senso de legame con gli Usa nei messaggi al 50esimo della Niaf
C’è un oceano tra Roma e Washington, ma il premier Giorgia Meloni vuole tenerlo aperto. Aperto alle opportunità, ai commerci, ai valori condivisi. Nel videomessaggio inviato alla platea di oltre duemila invitati al Gala per i 50 anni della National Italian American Foundation (NIAF), la presidente del Consiglio non si è limitata a una celebrazione d’occasione: ha voluto rilanciare il senso di un’alleanza che, a suo dire, va “dall’industria alle prime linee della libertà”. Parole nette, quelle della premier, che inchiodano lo sguardo sul legame tra Italia e Stati Uniti: “Stiamo fianco a fianco da decenni, e continueremo a farlo per i prossimi cinquant’anni”. 🔗 Leggi su Formiche.net
Contenuti che potrebbero interessarti
Il cordoglio della premier Meloni e del Presidente Mattarella ai familiari di Marco, Valerio e Davide uccisi nell'esplosione di Castel d'azzano #Padova #funerale #lutto #tragedia #Meloni #Mattarella #cordoglio Vai su Facebook
=== Il controcanto di Mattarella. Meloni fa una legge di bilancio che non scontenta nessuno, ma non serve a niente https://linkiesta.it/2025/10/meloni-fa-una-legge-di-bilancio-che-non-scontenta-nessuno-ma-non-serve-a-niente/… via @Linkiesta - X Vai su X
Funerali di Stato per i carabinieri: “Hanno servito la patria con amore”. Mattarella, Meloni e migliaia di cittadini - Il funerale di Stato di Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari - Lo riporta ilfattoquotidiano.it
Ranucci, da Mattarella a Meloni un’ondata di solidarietà: ora protezione rafforzata - E unisce leader partitici, parlamentari e cariche dello Stato in quella che il capo dello Stato, Sergio ... ilmessaggero.it scrive
Manovra: Magi, 'poco o nulla per salari, Meloni ascolti Mattarella' - "Giorgia Meloni si presenta dopo tre anni in conferenza stampa a presentare un provvedimento del governo senza rispondere ad alcuna domanda e scappando dai giornalisti, men ... Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it