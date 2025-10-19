E’ stato inaugurato il ristorante Cà Romanina, alla presenza del presidente della Provincia Daniele Garuti, del sindaco di Goro Maria Bugnoli e del vicepresidente di Federagripesca Confcooperative Emilia Romagna Vadis Paesanti. L’immobile, di proprietà della Provincia, è situato sotto l’argine della Sacca di Goro ed è stato dato in concessione a Jonathan Pennini, di Goro, che lo ha completamente ristrutturato a proprie spese per farne un punto di attrazione e ristorazione, nonché proposta di valorizzazione naturalistica e turistica di un’area all’interno del Parco del Delta. "Un’occasione non solo di recupero di un immobile del patrimonio provinciale dopo un periodo di abbandono – ha precisato il presidente Garuti – ma anche di ristoro per cicloturisti dell’itinerario che collega le valli di Comacchio alla Destra Po e al Veneto, nell’ambito della promozione del turismo lento ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Da luogo di degrado a ristorante per i cicloturisti