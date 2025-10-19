Il suo mestiere è costruire robot e lo sa per certo anche se è solo una bambina. Non sa nel dettaglio come si faccia, non può dire ancora come ci riuscirà. Sa solo che costruire robot sarà il suo mestiere. Lo sa da quando ha visto un anime nel vecchio tubo catodico della sua casa alle porte di Milano. Nei lunghi pomeriggi della sua infanzia, una bambina dai capelli rossi gioca con due amici che lei stessa si è costruita nel proprio laboratorio, e così Simona Pappalardo si scopre a proprio agio all’idea di muoversi tra circuiti e ingranaggi. Sono gli anni Ottanta, il futuro nella sua testa è un mondo in cui androidi e bambini sono amici e in cui le differenze tra macchine e umani si appianano grazie all’avanguardia scientifica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"Da ingegnera mi sono reinventata coach a Chicago. Qui accompagno gli italiani nella loro nuova vita da expat"