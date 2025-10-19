Dalle 10 di giovedì 23 ottobre alle 18 di domenica 26 gli iscritti al M5s sono chiamati al voto on line per la conferma di Giuseppe Conte alla presidenza del Movimento. È l’unico candidato. “E’ stata data la possibilità a ciascun iscritto in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e di quelli ulteriori indicati in apposito regolamento approvato dal Comitato di Garanzia di presentare la propria autocandidatura”, ricorda la nota firmata dalla vice presidente vicaria, Paola Taverna, e dal presidente del Comitato di Garanzia, Roberto Fico. “Sono pervenute 76 proposte di autocandidatura delle quali 21 sono state ammesse alla fase di raccolta delle sottoscrizioni e solamente un aspirante candidato ha raggiunto il numero di sottoscrizioni necessarie per passare alla fase finale della votazione”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Da giovedì a domenica voto online degli iscritti M5s per la conferma di Giuseppe Conte alla presidenza