da ex malata oncologica porto i miei laboratori di pasta fatta a mano in ospedale per fare divertire i bimbi malati

Portare la pasta, i sorrisi, la magia e un pizzico di scompiglio nei reparti pediatrici. Quando aveva dieci anni, ad Alessandra è stato diagnosticato un sarcoma raro, con tre mesi di vita rimanenti. 26 anni dopo è tornata nella stessa ludoteca del reparto di pediatria oncologica dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano per contraccambiare i gesti solidali, l’affetto e i sorrisi ricevuti con la clownterapia. Così è nato il suo progetto, dal nome “Smile and make pasta”, lanciato da Alessandra Lauria, 36 anni, giovane pastaia di origini siciliane, che porta nei reparti pediatrici oncologici degli ospedali italiani una serie di laboratori per far mettere le mani in pasta ai bambini malati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

