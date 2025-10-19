Da Dybala agli esterni le scelte di Gasperini fanno discutere | la Roma ha perso certezze
Per la Roma quella classica insufficienza non grave di inizio quadrimestre, quella che non deve creare drammi o allarmismi ma che può e deve fare da lezione allo studente, e di cose da imparare nella sconfitta contro l’Inter ce ne sono. Ad esempio che contro le big i dettagli contano, perché una sola sbavatura compromette la partita al netto della buona prestazione offerta, o che là davanti bisogna trovare il modo di sbloccarsi. Ciò che però stride veramente nella serata di ieri sono scelte di Gasperini che hanno sicuramente fatto discutere, sia per quanto riguarda Dybala che nelle posizioni di molti altri interpreti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Argomenti simili trattati di recente
Dybala cerca una maglia e il gol perduto CORRIERE DELLA SERA Duecentoquaranta giorni domani. E non c'è uno, dentro Trigoria, che vorrebbe fare 241. ka Roma ha voglia e fretta di Paulo Dybala, Paulo Dybala ha voglia e fretta di mettere la firma su una s - facebook.com Vai su Facebook
Dybala, le news di oggi sull'infortunio verso Lazio-Roma - Gli esami strumentali a cui si è sottoposto Paulo Dybala, infatti, hanno evidenziato una lesione muscolare di basso grado alla coscia sinistra: il giocatore ... Da sport.sky.it
Roma come sta Dybala? Standing ovation a Milano... ma non in vista dell'Inter - Paulo Dybala può essere a tutti gli effetti l'arma in più della Roma in questa parte di stagione. Segnala msn.com
Dybala infortunio: lesione di basso grado alla coscia sinistra per l'argentino. Salta il derby - L’argentino oggi si è sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado alla coscia sinistra. ilmessaggero.it scrive