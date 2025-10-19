Da Cunha all’intervallo | Lavoriamo in allenamento per fare gol così Contento di quanto fatto finora dobbiamo continuare

Da Cunha, il giocatore del Como esulta dopo il vantaggio: la rete è frutto del lavoro in allenamento, ora serve continuità nella ripresa. Un gol che fa sognare, una rete pesantissima che ha mandato il Como all’intervallo in vantaggio contro la corazzata bianconera. A sbloccare il lunch match del Sinigaglia è stato Lucas Da Cunha, uno degli uomini più attesi della squadra di Cesc Fabregas. All’intervallo, ai microfoni di DAZN, l’attaccante ha commentato con grande soddisfazione la sua prodezza, sottolineando come nasca dal lavoro quotidiano. Da Cunha: un gol studiato in allenamento. Il Como ha disputato un primo tempo di altissimo livello, mettendo in grande difficoltà la Juventus di Igor Tudor. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

