Da Casa Sollievo al vertice dell' Amd | De Cosmo è il nuovo presidente dell' Associazione Medici Diabetologi
Il direttore della Struttura Complessa di Medicina Interna-Endocrinologia dell’Irccs 'Casa Sollievo della Sofferenza' di San Giovanni Rotondo, Salvatore De Cosmo, è il nuovo presidente nazionale dell'Associazione Medici Diabetologi.Figura di spicco della diabetologia italiana e internazionale, il. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Chirurgia Vertebrale Casa Sollievo della Sofferenza Vai su Facebook
Il TgNorba sull'impianto dell'orecchio bionico su una donna di 55 anni realizzato, per la prima volta in Puglia, con metodica robotica. Rivedi le interviste ai chirurghi Lucio Vigliaroli, Rocco Ortore e al primario Lazzaro Cassano #CasaSollievo - X Vai su X
Da Casa Sollievo al vertice dell'Amd: De Cosmo è il nuovo presidente dell'Associazione Medici Diabetologi - Prestigiosa nomina per il direttore della Struttura Complessa di Medicina Interna- Lo riporta foggiatoday.it
Ospedali smart d'Italia, Casa Sollievo primo nel Meridione - L'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo (Foggia) si riconferma tra gli ospedali italiani censiti nell'annuale classifica "World's Best Smart Hospitals 2026", i migliori ... Come scrive ansa.it
Casa Sollievo della Sofferenza: mons. Moscone ha invitato Leone XIV a visitare la struttura nel 2026 per 70° di inaugurazione - Franco Moscone, in qualità di presidente della Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo (Fg), ... Lo riporta agensir.it