Da Casa Sollievo al vertice dell' Amd | De Cosmo è il nuovo presidente dell' Associazione Medici Diabetologi

Foggiatoday.it | 19 ott 2025

Il direttore della Struttura Complessa di Medicina Interna-Endocrinologia dell’Irccs 'Casa Sollievo della Sofferenza' di San Giovanni Rotondo, Salvatore De Cosmo, è il nuovo presidente nazionale dell'Associazione Medici Diabetologi.Figura di spicco della diabetologia italiana e internazionale, il. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

casa sollievo vertice amdDa Casa Sollievo al vertice dell'Amd: De Cosmo è il nuovo presidente dell'Associazione Medici Diabetologi - Prestigiosa nomina per il direttore della Struttura Complessa di Medicina Interna- Lo riporta foggiatoday.it

Ospedali smart d'Italia, Casa Sollievo primo nel Meridione - L'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo (Foggia) si riconferma tra gli ospedali italiani censiti nell'annuale classifica "World's Best Smart Hospitals 2026", i migliori ... Come scrive ansa.it

Casa Sollievo della Sofferenza: mons. Moscone ha invitato Leone XIV a visitare la struttura nel 2026 per 70° di inaugurazione - Franco Moscone, in qualità di presidente della Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo (Fg), ... Lo riporta agensir.it

