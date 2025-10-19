Da Assisi una raccolta fondi per gli abitanti di Betlemme
ASSISI – In aiuto della città ‘gemella’. Il Comune di Assisi ha promosso una raccolta fondi a favore della popolazione di Betlemme, gemellata dal 1989 con la città serafica, che sta vivendo un momento difficile a causa degli effetti della guerra. L’iniziativa è stata lanciata in occasione della presenza ad Assisi del sindaco di Betlemme, Maher Nicola Canawati, invitato per la Marcia per la Pace, che aveva descritto la situazione pesante che sta affrontando la sua comunità. "L’economia è bloccata, non ci sono più turisti, la disoccupazione è al 65%, le persone stanno lasciando la propria terra alla ricerca di un futuro più dignitoso, il Comune non ha risorse per erogare servizi essenziali ai cittadini e la gente spesso non ha di che mangiare" aveva detto Canawati che aveva partecipato a diverse iniziative, a cominciare dal "Fuoco della Pace". 🔗 Leggi su Lanazione.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Sciopero nazionale del comparto igiene ambientale: venerdì disagi nella raccolta rifiuti ad Assisi http://ow.ly/9uAw106ooJI [TuttOggi.info] #cronaca - facebook.com Vai su Facebook
Sciopero nazionale del comparto igiene ambientale: venerdì disagi nella raccolta rifiuti ad Assisi http://ow.ly/9uAw106ooJI [http://TuttOggi.info] #cronaca - X Vai su X
Da Assisi una raccolta fondi per gli abitanti di Betlemme - Apello alla solidarietà "per aiutare chi soffre e contribuire alla ripartenza" . Lo riporta lanazione.it
Comune di Assisi raccoglie fondi per popolazione di Betlemme - Il Comune di Assisi ha promosso una raccolta fondi a favore della popolazione di Betlemme, città gemellata dal 1989. Secondo ansa.it
Il sindaco di Betlemme arriva ad Assisi per la Marcia della Pace. Lanciata una raccolta fondi per la città gemellata - Il sindaco di Betlemme, Maher Nicola Canawati, è arrivato ieri sera ad Assisi accolto dal primo cittadino, Valter Stoppini, che lo aveva invitato per portare una testimonianza e partecipare alla Marci ... Scrive msn.com