ASSISI – In aiuto della città ‘gemella’. Il Comune di Assisi ha promosso una raccolta fondi a favore della popolazione di Betlemme, gemellata dal 1989 con la città serafica, che sta vivendo un momento difficile a causa degli effetti della guerra. L’iniziativa è stata lanciata in occasione della presenza ad Assisi del sindaco di Betlemme, Maher Nicola Canawati, invitato per la Marcia per la Pace, che aveva descritto la situazione pesante che sta affrontando la sua comunità. "L’economia è bloccata, non ci sono più turisti, la disoccupazione è al 65%, le persone stanno lasciando la propria terra alla ricerca di un futuro più dignitoso, il Comune non ha risorse per erogare servizi essenziali ai cittadini e la gente spesso non ha di che mangiare" aveva detto Canawati che aveva partecipato a diverse iniziative, a cominciare dal "Fuoco della Pace". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Da Assisi una raccolta fondi per gli abitanti di Betlemme