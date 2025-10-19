Da amma faticà amma faticà cchiù assaje a c’amma assettato

Torino-Napoli. Da “Amma faticà, amma faticà cchiù assaje” a “C’hamma assettato”. Gli slogan come boomerang o come post-it da appendere sui davanzali degli spogliatoi, in trasferta come a Castel Volturno. Dov’è finita la fame? In una sera d’autunno, nel grigiore di un sabato torinese, il Napoli ha smarrito una parte della propria anima. O forse si è semplicemente consegnato alla comoda narrazione “nordica” dei troppi impegni che tolgono energie e gambe. Il Torino vince con un rimpallo: lo sfortunato Gilmour serve involontariamente l’assist al Cholito, che fa il suo mestiere — e lo fa egregiamente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

