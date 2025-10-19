Cyndi Lauper rivela quale canzone di Gracie Abrams l’ha fatta commuovere

“Girls Just wanna have fun”, canta Cyndi Lauper nella sua super hit, ma a volte le ragazze piangono e per la popstar, il brano perfetto a riguardo l’ha realizzato la collega Gracie Abrams. Le due artiste sono state le protagoniste di un’intervista doppia per la serie Musicians on Musicians della rivista Rolling Stone. L’articolo è stato pubblicato lo scorso venerdì e fin da subito, ha visto entrambe elogiarsi a vicenda per la loro carriera, con la voce di True Colours che ha rivelato un aneddoto legato ad un brano della Abrams. Dal primo ascolto, la Lauper è stata conquistata da I Know It Don’t Work sulla quale ha aggiunto: “Mentre ascoltavo ‘I Know It Won’t Work,’ ho iniziato a piangere,” A queste parole hanno fatto eco quelle di Gracie: “ Non dirmi questo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

