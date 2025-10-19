Curva Sud Avellino lancia l' allarme | Il calcio è della gente ma i fatti dicono altro

La Curva Sud Avellino ha diffuso oggi un comunicato rivolto all’U.S. Avellino, ponendo l’accento su una questione cruciale: il rapporto tra calcio e partecipazione popolare.Nel documento si parte da un assunto ritenuto incontestabile: il calcio è, per tradizione, uno sport di massa che coinvolge. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Approfondisci con queste news

AVELLINO-VIRTUS ENTELLA: PARALLELISMI FRA CAMPO E SPALTI In questa sfida di Serie B fra due neopromosse, la prestazione della curva di casa ha per certi versi rispecchiato fedelmente l'andamento della partita, che ha visto l'Avellino dominare, spe - facebook.com Vai su Facebook

Avellino, Biancolino: "Con questa curva è più facile, restiamo con i piedi per terra" - Al termine della vittoria contro il Monza ha analizzato il match ai microfoni di PrimaTivvù il tecnico dell'Avellino Raffaele Biancolino: "Abbiamo fatto una partita come l'avevamo preparata. Riporta tuttomercatoweb.com