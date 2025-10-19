Curva Nord Inter la vittoria contro al Roma fa cantare anche loro! Finito lo sciopero all’Olimpico cori e bandiere

Inter News 24 Curva Nord Inter, dopo un silenzio di due settimane i tifosi nerazzurri tornano a riabbracciare la squadra di Chivu. L’analisi della Gazzetta dello Sport. All’ Olimpico di Roma, o ltre al successo dell’ Inter contro la Roma, c’è stato anche un altro importante ritorno: quello della Curva Nord nerazzurra. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i tifosi interisti hanno interrotto ufficialmente lo sciopero del tifo iniziato a inizio stagione, tornando a sostenere la squadra con cori, bandiere e striscioni in una delle trasferte più sentite dell’anno. « Ti sosterrò in ogni momento », « C’è solo l’Inter »: questi i primi cori partiti dal settore ospiti, che ha ospitato oltre cinquemila sostenitori nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Curva Nord Inter, la vittoria contro al Roma fa cantare anche loro! Finito lo sciopero, all’Olimpico cori e bandiere

