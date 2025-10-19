Curva Nord Inter la carica per la vittoria in trasferta a Roma | con la Fiorentina tornerà a cantare anche a San Siro! Ecco cosa prevede l’accordo stretto con la Questura
Inter News 24 Curva Nord Inter, la carica per la vittoria in trasferta a Roma: con la Fiorentina tornerà a cantare anche a San Siro! Il punto. “Ti sosterrò in ogni momento”. “C’è solo l’Inter”. Cori, striscioni e un tifo incessante. La Curva Nord ha rotto il silenzio e lo ha fatto in una delle trasferte più importanti della stagione, quella dell’Olimpico contro la Roma. Dopo un inizio di campionato caratterizzato dall’assenza del consueto supporto vocale, i tifosi organizzati dell’Inter sono tornati a cantare, spingendo la squadra di Cristian Chivu verso una vittoria fondamentale. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, lo “sciopero” del tifo, conseguenza delle nuove regole imposte dal club dopo l’inchiesta giudiziaria denominata “Doppia curva”, è ufficialmente terminato, almeno in trasferta. 🔗 Leggi su Internews24.com
