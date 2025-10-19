Curling Italia sconfitta in semifinale da Mouat al Tour Challenge Azzurre fuori ai quarti

Arrivano finalmente dei segnali positivi per il curling italiano in questa prima fase della stagione olimpica di Milano Cortina 2026. Le squadre azzurre hanno infatti ben figurato questa settimana sul ghiaccio canadese di Nisku (Alberta) in occasione del Co-op Tour Challenge 2025, valevole come secondo appuntamento del circuito Grand Slam. Dopo aver ottenuto tre vittorie ed una sconfitta nel round robin, il quartetto maschile composto da Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella ha battuto per 5-2 ai quarti gli svizzeri del Team Schwaller prima di cedere in semifinale ai formidabili scozzesi del Team Mouat (argento olimpico in carica) con il punteggio di 5-2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Curling, Italia sconfitta in semifinale da Mouat al Tour Challenge. Azzurre fuori ai quarti

Altre letture consigliate

BENE COSÌ Si chiude la prima fase del Co-op Tour Challenge, torneo del Grand Slam di curling… E la nostra Nazionale è ai quarti sia al femminile sia al maschile! Si torna sul ghiaccio nella notte italiana in Canada! Dajeeeeeeeeeeee #ItaliaTeam - facebook.com Vai su Facebook

Constantini e compagne fuori ai quarti di Toronto. Capolavoro del Team Spiller a Praga - Il curling azzurro diviso fra il torneo internazionale dello Stu Sells Tankard, che ha visto la nazionale femminile battuta ai quarti di finale dal Team Ha, mentre ... Lo riporta neveitalia.it

Wta Wuhan, Jasmine Paolini sconfitta in semifinale da Coco Gauff - Dopo aver eliminato ai quarti Iga Swiatek, l’azzurra è stata battuta dalla statunitense in due set (4- tg24.sky.it scrive

Italia-Polonia 3-0 in semifinale ai Mondiali di pallavolo maschile: quando si gioca la finale contro la Bulgaria - L'Italia di pallavolo maschile si è qualificata per la finale dei Mondiali battendo in semifinale la Polonia tre set a zero: 25- Si legge su fanpage.it