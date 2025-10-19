Curioso incidente a Bolzano | esce di strada e centra il cartello che invita alla prudenza stradale

Al Passo della Mendola un'automobile è finita fuori strada colpendo un cartello della campagna "No credit" per la sicurezza stradale. Nessun ferito, ma la dinamica ha suscitato sorpresa e ironia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Curioso incidente a Bolzano: esce di strada e centra il cartello che invita alla prudenza stradale

Curioso incidente a Bolzano: esce di strada e centra il cartello che invita alla prudenza stradale - Un sinistro senza conseguenze gravi ma dal retrogusto ironico: un'automobile è uscita di strada e si è schiantata proprio contro uno dei cartelli della campagna per la guida sicura. Lo riporta msn.com