Culle passeggini e consulenze legali | tutto gratis La rete di solidarietà dell’attivista delle mamme

Repubblica.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La scrittrice e attivista Francesca Bubba ha creato “Condivisione è cura”, una piattaforma online dove le mamme si scambiano gratis ogni tipo di servizio. 🔗 Leggi su Repubblica.it

