Cuciniamo insieme| Torta rustica prosciutto ed erbe

E’ una di quelle ricette che risolvono tutto: la merenda dei ragazzi, l’aperitivo con gli amici, una cena improvvisata e che ha il grande vantaggio di valorizzare le erbe miste: possono essere spinaci, bietole, erbette di campo. Il resto viene da sé. Ora in cucina. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Cuciniamo insieme| Torta rustica prosciutto ed erbe

News recenti che potrebbero piacerti

? Vi piacerebbe cucinare insieme a me, dal vivo, una vera ricetta calabrese? Sto organizzando delle lezioni online dove ci colleghiamo tutti e prepariamo passo passo i piatti della nostra tradizione ? I posti sono limitati, così possiamo cucinare e chiacchi Vai su Facebook

Cuciniamo insieme: torta salata di primavera - Si comincia a sentire il desiderio del picnic, di passare la domenica passeggiando nella natura e di fare provvista col sole di vitamina D. panorama.it scrive

Cuciniamo insieme: torta di patate, cotto e mozzarella - Questo è un piatto che piace tantissimo ai bambini e che in poco tempo risolve una cena improvvisata oppure ... panorama.it scrive

E’ sempre mezzogiorno, Antonio Paolino fa la torta d’autunno - Dalla cucina di E' sempre mezzogiorno arriva la ricetta della torta d'autunno di Antonio Paolino ... Segnala ultimenotizieflash.com