Cruz estasiato dopo Roma Inter | Bonny che salto di qualità! Mkhitaryan non dimostra i suoi anni Chivu è stato bravo in un aspetto

Inter News 24 L’ex attaccante nerazzurro, Julio Ricardo Cruz, analizza e loda la prestazione dell’Inter nella vittoria di ieri in campionato contro la Roma. Intervenuto ai microfoni di Inter TV nel postpartita di Roma Inter, l’ex attaccante Julio Cruz esalta la prestazione della squadra di Chivu e di alcuni singoli. MKHITARYAN – « Grande partita di Mkhitaryan, non si vede l’età che ha. Il risultato che oggi volevamo tutti l’abbiamo trovato ed è bello vedere l’Inter li in classifica alla settima giornata. Prima della gara abbiamo parlato un po’, sapevamo fosse difficile ma credo che l’Inter abbia dominato per gran parte del match, ha fatto quello che doveva fare e questo gol arrivato subito è stato fondamentale ». 🔗 Leggi su Internews24.com

