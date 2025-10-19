Crolla un muro | tre bambini feriti il più grave portato in elisoccorso al Policlinico di Messina

Messinatoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si combatte contro il tempo al Policlinico di Messina per salvare la vita a un bambino, trasportato d’urgenza in elisoccorso dopo essere rimasto gravemente ferito nel crollo di un muro a Gioia Tauro.Si tratta di uno dei tre fratelli travolti dalle macerie mentre giocavano in un cortile al. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

