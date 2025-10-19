Crolla un muro e travolge tre fratellini che giocano a Gioia Tauro | grave un gemellino di 8 anni

Fanpage.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il grave incidente nel pomeriggio nel quartiere Fiume nel comune calabrese: un muro di contenimento è crollato ferendo tre fratelli, due gemelli di otto anni e il loro fratello di tredici. Uno dei piccoli, in gravi condizioni, è stato trasferito in elisoccorso a Messina. Indagini in corso sulle cause del cedimento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

crolla muro travolge treCrolla un muro e travolge tre fratellini che giocano a Gioia Tauro: grave un gemellino di 8 anni - Il grave incidente nel pomeriggio nel quartiere Fiume nel comune calabrese: un muro di contenimento è crollato ferendo tre fratelli, due gemelli di otto ... fanpage.it scrive

crolla muro travolge treMuro crolla e travolge tre fratellini, ricoverati in ospedale: «Sono feriti, stavano giocando» - Tre bambini, due gemelli di otto anni e il fratello maggiore di 13, sono rimasti feriti a Gioia Tauro, nel Reggino, a causa del crollo improvviso di un muro. Lo riporta msn.com

crolla muro travolge treGioia Tauro, crolla il muro di un edificio. Tre bambini feriti - Uno dei gemelli ha riportato le ferite più gravi: fratture multiple e un trauma alla testa. Si legge su corrieredellacalabria.it

Cerca Video su questo argomento: Crolla Muro Travolge Tre