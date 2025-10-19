Crolla un muro e travolge tre fratellini che giocano a Gioia Tauro | grave un gemellino di 8 anni

Il grave incidente nel pomeriggio nel quartiere Fiume nel comune calabrese: un muro di contenimento è crollato ferendo tre fratelli, due gemelli di otto anni e il loro fratello di tredici. Uno dei piccoli, in gravi condizioni, è stato trasferito in elisoccorso a Messina. Indagini in corso sulle cause del cedimento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

