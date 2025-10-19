Crolla il muro di un edificio a Gioia Tauro | tre bambini feriti

Reggiotoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Attimi di paura questo pomeriggio a Gioia Tauro dove, il muro di contenimento di un edifizio nel quartiere di Fiume nella periferia della città, è crollato ferendo tre fratelli, due gemelli di 8 e il terzo di 13 anni che, da quanto si apprende, sembra stessero giocando in un cortile.Il più grave. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

