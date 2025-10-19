Crolla il muro di un edificio a Gioia Tauro | tre bambini feriti

Attimi di paura questo pomeriggio a Gioia Tauro dove, il muro di contenimento di un edifizio nel quartiere di Fiume nella periferia della città, è crollato ferendo tre fratelli, due gemelli di 8 e il terzo di 13 anni che, da quanto si apprende, sembra stessero giocando in un cortile.Il più grave. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

LEGGI L'ARTICOLO -> https://tinyurl.com/2xkhzjhr - Ieri scuole chiuse con cielo (quasi) sereno, oggi pioggia torrenziale senza alcuna allerta. A Corigliano-Rossano crolla un muro nel centro storico, disagi e paura #ecodellojonio #attualità #coriglianorossano - facebook.com Vai su Facebook

Un'ora di pioggia e il territorio si "sbriciola": crolla un muro in via Gioeni https://ift.tt/MJ6SDpV - X Vai su X

Gioia Tauro, crolla il muro di un edificio. Tre bambini feriti - Il più grave, con fratture multiple, trasferito in elisoccorso a Messina. Riporta msn.com

Momenti di paura a Gioia Tauro: crolla un muro, feriti tre fratelli - Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno immediatamente messo in sicurezza l’area ... Si legge su reggiotv.it

Gioia Tauro, crolla un muro di contenimento: feriti 3 fratelli, uno è grave - Gemello 8 anni gravissimo, trasferito con elisoccorso a Messina. Riporta quotidianodelsud.it