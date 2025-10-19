Cristiano Ronaldo impazzisce e getta la maglia in tribuna | ha segnato un gol da fantascienza

Fanpage.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cristiano Ronaldo ha capito subito di aver fatto qualcosa di mostruoso e ha festeggiato in maniera adeguata: il 40enne campione portoghese è impazzito di gioia, si è tolto la maglia e l'ha lanciata ai tifosi in tribuna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cristiano Ronaldo saluta Pioli: cosa ha scritto sui social dopo l'addio all'Al-Nassr - Il club saudita ha ufficializzato la separazione con una nota diffusa nelle scorse ore: "Il club annuncia ufficialmente la fine del rapporto ... Segnala corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Cristiano Ronaldo Impazzisce Getta