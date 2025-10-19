Crisi Nerviano Medical Sciences Lettera aperta alle istituzioni | Il centro è patrimonio nazionale

"Il Paese deve reagire. Perché a Nerviano non si difende solo un luogo di lavoro. Si difende la speranza. Si difende la vita". È con queste parole che Mario Principe, segretario generale di Cgil Ticino Olona, chiude la sua lettera aperta inviata alle istituzioni alla vigilia dell’ennesimo incontro sulla situazione di Nerviano medical science che si terrà domani al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. "Di fronte all’annunciato smantellamento del Centro di Ricerche di Nerviano (Nms), uno dei più importanti poli di ricerca oncologica in Italia, non possiamo restare in silenzio – scrive Principe nella sua lettera -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

