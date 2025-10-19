Crisi Nerviano Medical Sciences Lettera aperta alle istituzioni | Il centro è patrimonio nazionale
"Il Paese deve reagire. Perché a Nerviano non si difende solo un luogo di lavoro. Si difende la speranza. Si difende la vita". È con queste parole che Mario Principe, segretario generale di Cgil Ticino Olona, chiude la sua lettera aperta inviata alle istituzioni alla vigilia dell’ennesimo incontro sulla situazione di Nerviano medical science che si terrà domani al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. "Di fronte all’annunciato smantellamento del Centro di Ricerche di Nerviano (Nms), uno dei più importanti poli di ricerca oncologica in Italia, non possiamo restare in silenzio – scrive Principe nella sua lettera -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Approfondisci con queste news
Nuova audizione in Regione Lombardia per la crisi della Nerviano Medical Sciences, polo di eccellenza nella lotta contro i tumori oggi a rischio chiusura - facebook.com Vai su Facebook
Nuova audizione in Regione Lombardia per la crisi della Nerviano Medical Sciences https://legnanonews.com/aree-geografiche/alto_milanese/2025/10/16/nuova-audizione-in-regione-lombardia-per-la-crisi-della-nerviano-medical-sciences/1369252/… #Nms - X Vai su X
Nuova audizione in Regione Lombardia per la crisi della Nerviano Medical Sciences - Sindacati e rappresentanze dei lavoratori della Nerviano Medical Sciences giovedì 16 ottobre sono stati ascoltati dalla IV Commissione Attività produttive ... Da legnanonews.com
Crisi Nerviano Medical Sciences. Lettera aperta alle istituzioni: "Il centro è patrimonio nazionale" - L’sos alla vigilia dell’incontro al Mimit: "Tutto il Paese deve reagire". Si legge su ilgiorno.it
Nerviano Medical Sciences. Tutti con il fiato sospeso in attesa dell’incontro al Mimit - La nuova audizione in Regione ha portato alla luce un quadro "gravemente preoccupante". Si legge su msn.com