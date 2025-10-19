Cresce la fronda nel Pd | una nuova corrente per isolare Schlein Gentiloni nume tutelare

Come in certe famiglie dove non si parla più, ma si litiga praticamente da mattina a sera. Il Pd vive giorni di nervi scoperti: battute velenose, silenzi pesanti, e quella sensazione di stare insieme solo perché separarsi costerebbe troppo, è difficile trovare un altro tetto. Così anche l'ultimo allarme lanciato dall'inquilina del Nazareno, in missione ad Amsterdam, viene accolto con fastidio e freddezza dalla minoranza. È la conferma che Elly Schlein si è infilata in un vicolo cieco. Era andata così anche quando Maurizio Landini definì la premier una «cortigiana», con Elly Schlein che corse subito a difenderlo.

