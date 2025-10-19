Crac Carife conto alla rovescia | Quella notte uccisa una banca Ora avanti con i risparmiatori

Il contatore della speranza continua a scorrere, scendono i granelli nella classidra. Era il 22 novembre 2015, 32mila famiglie scoprirono di essere sul lastrico, volatilizzati i risparmi. Crac Carife, dieci anni dopo. Quasi. Ancora una manciata di giorni – 22 novembre 2025 – e non rivedranno più i soldi che ancora loro spettano. Una lotta contro il tempo – a suon di raccomandate – per interrompere la prescrizione. Una data cruciale. Per tenere accesi i riflettori, per non dimenticare quella che per tante famiglie fu una tragedia, per continuare a rivendicare un diritto – al risparmio, che la Costizione sancisce – ieri nella Camera di Commercio si è svolto il convegno ’Cittadini che risparmiano ancora? Diritti, tutele e doveri’, momento di riflessione, di vicinanza a quelle famiglie che non si sono arrese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

