CPR – Finale thriller in Portogallo Sordo campione all’ultimo respiro
Duello all’ultimo decimo con Kris Meeke: lo spagnolo della Hyundai campione in una stagione tiratissima fino alla fine. Il Rallye Vidreiro Centro de Portugal ha deciso l’esito del Campionato Portoghese Rally nel modo più spettacolare possibile. Dani Sordo, al volante della Hyundai i20 N Rally2, ha conquistato la vittoria nel round conclusivo stagionale, superando Kris . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
