Covid sul Titano i nuovi vaccini | 400 dosi in arrivo dall’Italia
Sono arrivati nei giorni scorsi al Centro Farmaceutico dell’Istituto per la sicurezza sociale, i nuovi vaccini di ultima generazione contro il Covid-19. "La consegna – dicono dall’Iss – è avvenuta grazie all’ottima collaborazione con il ministero della Salute della Repubblica italiana, e in particolare con l’Ufficio di gestione delle attività tecnico logistiche del Dipartimento delle emergenze sanitarie". Si tratta di oltre 400 dosi di vaccino Comirnaty LP.8.1 a mRna di ultima generazione, già autorizzato da Ema e Aifa e prodotto dalla PfizerBioNTech. "La vaccinazione contro il Covid-19 è vivamente consigliata per gli assistiti di età pari o superiore a 60 anni – sottolineano dall’Iss – gli ospiti delle strutture socio-sanitarie territoriali; donne in gravidanza o nel periodo ’postpartum’, comprese le donne in allattamento; le persone con elevate fragilità o con patologie oncologiche o croniche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
