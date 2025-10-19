Un red carpet sobrio ma carico di emozione ha accolto Angelina Jolie alla Festa del Cinema di Roma, dove ha presentato “Couture”, il nuovo film della regista francese Alice Winocour, di cui è anche coproduttrice. L’opera, che arriverà nelle sale nel 2026 con Plaion Pictures, mette in scena la fragilità e la forza di tre donne immerse nel vortice dell’alta moda parigina. Accanto a Jolie, il cast comprende interpreti di primo piano del cinema europeo come Louis Garrel, Ella Rumpf, Anyier Anei, Garance Marillier, Finnegan Oldfield e Vincent Lindon. Il film racconta le battaglie intime di tre protagoniste alle prese con la malattia, l’identità e il bisogno di sentirsi ancora vive in un mondo dove l’apparenza domina ogni gesto. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

© Ilfogliettone.it - Couture, il film in cui Angelina Jolie dà un volto al cancro