Countdown per il memorandum Italia-Libia l’allarme di Hrw | Condizioni di detenzione disumane alto rischio di tortura e maltrattamenti

Notizie.com | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sale la tensione in vista del 2 novembre, data in cui si rinnoverà automaticamente il memorandum d’intesa sui migranti tra Italia e Libia. Cosa sta accadendo. Il memorandum d’intesa Italia-Libia sulla cooperazione in materia di migrazione si rinnoverà automaticamente per tre anni il 2 novembre 2025, se nessuna delle due parti lo revocherà o lo modificherà entro tale data. (ANSA FOTO) – Notizie.com Un memorandum da revocare secondo l’organizzazione internazionale Human rights watch. 🔗 Leggi su Notizie.com

countdown per il memorandum italia libia l8217allarme di hrw condizioni di detenzione disumane alto rischio di tortura e maltrattamenti

© Notizie.com - Countdown per il memorandum Italia-Libia, l’allarme di Hrw: “Condizioni di detenzione disumane, alto rischio di tortura e maltrattamenti”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

countdown memorandum italia libiaMemorandum Italia-Libia, Meloni conferma l'intesa siglata da Gentiloni - La maggioranza vota compatta per il rinnovo del sostegno alla discussa Guardia costiera libica, inaugurato nel 2017 dall'allora premier del Pd. Riporta avvenire.it

countdown memorandum italia libiaLibia, il memorandum per bloccare i migranti firmato nel 2017 rischia di non essere revocato - E’ stata votata alla Camera una mozione della maggioranza che assume la linea dell’allora ministro dell’Interno, Marco Minniti, nel governo Gentiloni ... Da repubblica.it

countdown memorandum italia libiaLa Camera conferma il memorandum Italia-Libia. Bocciate le due mozioni di Pd e 5 Stelle -  Schlein chiedeva lo stralcio dell'accordo nato nel 2017 per volere dell'allora ministro dem. Secondo ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Countdown Memorandum Italia Libia