Costretta a salire sul bus con l’uomo che la picchia | 19enne chiamata dalla polizia riesce a far arrestare l’ex ma lui è ora a piede libero – Il video
Ha ricevuto il divieto di avvicinamento per atti persecutori, gli hanno convalidato una misura cautelare ma è stato rimesso in libertà il 45enne fermato per atti persecutori dopo aver aggredito la ex di 19 anni a una fermata del bus a Varese. Il gip del tribunale di Varese Alessandro Chionna ha disposto nei suoi confronti il divieto di avvicinamento: l’uomo non potrà avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla giovane, a cominciare dall’abitazione, e dovrà mantenersi a una distanza di almeno 500 metri da lei. Scatterà la custodia in carcere qualora il 45enne dovesse violare le disposizioni. L’uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al gip. 🔗 Leggi su Open.online
Costretta a salire sul bus con l'uomo che la picchia: 19enne chiama la polizia dal pullman e arrivano gli agenti - L’uomo era già stato denunciato in passato per revenge porn nei confronti della stessa ragazza. Come scrive milanotoday.it