Costretta a salire sul bus con l' aguzzino che la picchia | chiama la polizia dal pullman e arrivano gli agenti
La polizia di Varese ha arrestato un uomo di 40 anni per atti persecutori nei confronti della ex compagna, una ragazza di 19 anni. L’intervento è stato effettuato nelle scorse ore dagli agenti della squadra Volante dopo la segnalazione di un amico della giovane.Sul pullman sotto chocLa vittima. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
