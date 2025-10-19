Costituite ufficialmente le federazioni di Forlì e Cesena di Sinistra Italiana

Cesenatoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato alla Sala Aramini di Forlimpopoli Sinistra Italiana ha ufficialmente presentato le nuove federazioni di Cesena e di Forlì e nominato i segretari, Marisa Fabbri (Forlì) e Michele Bruzzi (Cesena). All’iniziativa ha partecipato Fortunato Stramandinoli, segretario regionale di Sinistra. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

