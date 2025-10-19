Cosmi elogia Bonny | L’Inter lo ha pagato meno di Lucca e Dovbyk ma ha mostrato grande competenza
Inter News 24 Cosmi entusiasta per le qualità mostrate in campo dall’attaccante francese con la maglia dell’Inter! Le parole dell’ex allenatore di Serie A. L’ Inter continua a godersi il momento d’oro di Ange-Yoan Bonny, l’attaccante francese classe 2004 arrivato in estate dal Parma e già protagonista assoluto dell’avvio di stagione. Anche nella sfida dell’Olimpico contro la Roma, il giovane centravanti è risultato decisivo, firmando la rete che ha consegnato ai nerazzurri l’1-0 e la sesta vittoria consecutiva in campionato. Cosmi: «Bonny? Un colpo di grande competenza». A elogiare la prestazione dell’attaccante è stato Serse Cosmi, intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset. 🔗 Leggi su Internews24.com
