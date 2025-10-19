Così le plusvalenze hanno drogato il calcio italiano
Il calcio italiano è da decenni laboratorio di passioni, polemiche, campioni e rivoluzioni tattiche. Ma se si sposta lo sguardo dal campo ai bilanci, si scopre un altro volto: quello delle plusvalenze. Una parola tecnica, nata nei manuali di contabilità, che nel linguaggio quotidiano del nostro. 🔗 Leggi su Today.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
"Senza ricorrere alle plusvalenze né Milan né Inter né Juventus riuscirebbero a presentare un bilancio adeguato" Beppe Marotta - facebook.com Vai su Facebook