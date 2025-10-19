Così il Tomahawk può cambiare la guerra

Il conflitto in Ucraina è sempre più una guerra di profondità: chi riesce a colpire più lontano, con maggior precisione, e più sovente, conquista l'iniziativa. Per questo Kiev insiste sui Tomahawk, ma la risposta americana mostra come ogni chilometro di gittata in più equivalga oggi a un passo verso l'incertezza geopolitica. Per ora i Tomahawk resteranno nei magazzini del Pentagono, ma la loro ombra continua a proiettarsi su ogni decisione presa tra Washington, Mosca e Kiev. Per l'Ucraina, logorata da oltre tre anni di guerra e da una controffensiva che fatica a rompere le linee russe, questi missili rappresentano la speranza di ribaltare la situazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

