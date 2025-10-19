Cosa sono i crying café i locali dove si va a piangere e perché stanno spopolando sempre di più
In Giappone hanno sempre più successo i crying café, spazi sicuri dove piangere senza sentirsi giudicati e liberarsi dallo stress quotidiano. Luoghi come il Bar Mori Ouchi e il Mitsui Garden Yotsuya aiutano a normalizzare la tristezza, mostrando che lasciarsi trasportare dalle proprie emozioni è una forma di benessere.
